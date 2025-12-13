Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat strzyżowski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat strzyżowski, Polska

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Czudec, Polska
Dom 3 pokoi
Czudec, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/1
Dom, który pozwala złapać oddech z całego świata! Wyobraź sobie poranki przy basenie, leniw…
$262,555
