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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w powiat średzki, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 640 m² w Środa Wielkopolska, Polska
Nieruchomości komercyjne 640 m²
Środa Wielkopolska, Polska
Powierzchnia 640 m²
REZYDENCJA Z PRYWATNYM WODOSPADEM I TARASEM – KOMFORT ŻYCIA W CENTRUM MIASTA
$1,03M
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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