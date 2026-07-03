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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Środa Śląska, Polska

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1 obiekt total found
Apartamentowiec w Środa Śląska, Polska
Apartamentowiec
Środa Śląska, Polska
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamentowiec z zaprojektowanymi 22 jedno lub dwu poziomowymi mieszkaniami, z miejscami pa…
$2,62M
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