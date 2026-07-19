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Domy na sprzedaż w Srocko Male, Polska

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1 obiekt total found
Dom w gmina Steszew, Polska
Dom
gmina Steszew, Polska
Powierzchnia 2 162 m²
Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 2162 m2, położona w miejscowości Srocko Małe, w…
$116,919
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w Srocko Male, Polska

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