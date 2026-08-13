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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat sokołowski, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Dolne Pole, Polska
Dom
Dolne Pole, Polska
Powierzchnia 160 m²
Dom wolnostojący w stanie surowym zamkniętym – Dolne Pole, gm. Kaźmierz
$174,445
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat sokołowski, Polska

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