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Mieszkania na sprzedaż w Skoki, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Skoki, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Skoki, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Nowoczesne 2-pokojowe mieszkanie z ogródkiem | Skoki Na sprzedaż nowoczesne, 2-pokojowe mies…
$93,515
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Agencja
Zaitseva Estates
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