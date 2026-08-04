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Penthouse z garażem na Sprzedaż w województwo śląskie, Polska

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1 obiekt total found
Penthouse w Bielsko-Biała, Polska
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Penthouse
Bielsko-Biała, Polska
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 5/5
PENTHOUSE Z 96-METROWYM TARASEM W SERCU BIELSKA-BIAŁEJ Prywatność. Przestrzeń. Widoki. Bezp…
$482,312
VAT
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Parametry nieruchomości w województwo śląskie, Polska

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