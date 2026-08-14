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Mieszkania na sprzedaż w powiat raciborski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Rudy, Polska
Mieszkanie
Rudy, Polska
Powierzchnia 912 m²
Na sprzedaż działka budowlana 913/1 Paproć gm. Nowy Tomyśl MPZP – zabudowa jednorodzinna (MN)
$34,813
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat raciborski, Polska

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