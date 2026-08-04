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Wynajem długoterminowy domy w województwo pomorskie, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Gdańsk, Polska
Dom
Gdańsk, Polska
Powierzchnia 263 m²
Eastate prezentuje Państwu dom z przeznaczeniem biurowo-magazynowym w Gdańsku Osowie
$2,535
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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