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Domy na sprzedaż w Pleszew, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Pleszew, Polska
Dom
Pleszew, Polska
Powierzchnia 240 m²
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy dom szeregowy zlokalizowany w sercu Pleszewa, idealny zarówn…
$221,480
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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