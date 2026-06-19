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Rezydencje na sprzedaż w powiat piaseczyński, Polska

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1 obiekt total found
Rezydencja 8 pokojów w Magdalenka, Polska
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Rezydencja 8 pokojów
Magdalenka, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedam bezpośrednio rodzinny dom z dużym potencjałem, który wychował szczęśliwych ludzi. …
$802,377
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Parametry nieruchomości w powiat piaseczyński, Polska

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