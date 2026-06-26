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Domy w górach na sprzedaż w powiat piaseczyński, Polska

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gmina Piaseczno
6
gmina Konstancin Jeziorna
5
gmina Lesznowola
5
Konstancin-Jeziorna
3
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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Mysiadło, Polska
Dom 4 pokoi
Mysiadło, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy inspirowane światłem, harmonią i naturą Zielone Mysiadło to nowoczesne osiedle domów j…
$344,427
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Dom 9 pokojów w Konstancin-Jeziorna, Polska
Dom 9 pokojów
Konstancin-Jeziorna, Polska
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Osiedla Gaia Park – miejsce, w którym natura wyznacza rytm. Konstancin-Jeziorna to raj dla …
$1,07M
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Typy nieruchomości w powiat piaseczyński.

bliźniaki

Parametry nieruchomości w powiat piaseczyński, Polska

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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