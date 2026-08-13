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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ostroróg, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Ostroróg, Polska
Mieszkanie
Ostroróg, Polska
Powierzchnia 130 m²
Pełna własność bez obciążeń = bezpieczny zakup Możliwość wyboru dowolnego notariusza
$120,501
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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