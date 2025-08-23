Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat ostródzki
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w powiat ostródzki, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Grunwald, Polska
Mieszkanie
Grunwald, Polska
Powierzchnia 102 m²
Piękne, nowe biuro o powierzchni nieco ponad 100m2 na starym Grunwaldzie
$1,786
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się