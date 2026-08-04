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Wynajem długoterminowy sklepów w powiat nowotomyski, Polska

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1 obiekt total found
Sklep 250 m² w Turkowo, Polska
Sklep 250 m²
Turkowo, Polska
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesny kompleks biurowo-magazynowy z placem 1,7 ha | A2 Buk – Nowy Tomyśl
$20,096
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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