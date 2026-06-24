Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat nowodworski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat nowodworski, Polska

;
gmina Stegna
70
70 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/1
$190,510
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$160,429
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/1
$194,855
Zostaw prośbę
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
$226,941
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$160,429
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$160,429
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
$233,625
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
$211,901
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
$215,911
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
$215,911
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
$162,101
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$224,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
$162,101
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
$279,709
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
$285,003
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/1
$257,209
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$224,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$224,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
$162,101
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$160,429
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/1
$251,473
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
$215,911
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
$317,731
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
$211,901
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
$279,709
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/1
$224,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
$285,003
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/1
$251,473
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
$279,709
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jantar, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Jantar, Polska
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
$226,941
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w powiat nowodworski.

mieszkania

Parametry nieruchomości w powiat nowodworski, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się