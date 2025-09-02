Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat niżański
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w powiat niżański, Polska

1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Raclawice, Polska
Dom 10 pokojów
Raclawice, Polska
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 534 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyobraź sobie, że jesteś przetransportowany w czasie do przełomu XIX i XX wieku, gdzie w sam…
$2,10M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
