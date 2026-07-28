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Sklepy na sprzedaż w Murowana Goślina, Polska

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1 obiekt total found
Sklep 9 472 m² w Murowana Goślina, Polska
Sklep 9 472 m²
Murowana Goślina, Polska
Powierzchnia 9 472 m²
Na sprzedaż grunt inwestycyjny z MPZP położony w Murowanej Goślinie przy ul. Metalowej
$252,491
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Agencja
Zaitseva Estates
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