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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mosina, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Mosina, Polska
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Mosina, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
OKAZJA! Na sprzedaż mieszkanie z balkonem, ogródkiem i wiatą garażową!
$165,561
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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