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Mieszkania na sprzedaż w powiat miński, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Chelst, Polska
Mieszkanie
Chelst, Polska
Powierzchnia 59 144 m²
Marzysz o miejscu, gdzie jedynym dźwiękiem jest śpiew ptaków, szum sosen i plusk wody? Ta wy…
$536,873
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat miński, Polska

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