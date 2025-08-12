Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. województwo lubelskie
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w województwo lubelskie, Polska

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Wólka Zabłocka-Kolonia, Polska
UP UP
Dom wolnostojący 7 pokojów
Wólka Zabłocka-Kolonia, Polska
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Urocza zagroda z wielkim potencjałem dla agroturystyki lub spokojne prywatne rekolekcje z da…
$185
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Polski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w województwo lubelskie, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się