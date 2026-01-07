Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat lubartowski
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w powiat lubartowski, Polska

1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 4 641 m² w Lubartów, Polska
Pomieszczenie biurowe 4 641 m²
Lubartów, Polska
Powierzchnia 4 641 m²
Piętro 1/1
Zakład produkcyjny składający się z zespołu budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych zlokal…
$2,68M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
