Domy na sprzedaż w Krotoszyn, Polska

1 obiekt total found
Dom w Krotoszyn, Polska
Dom
Krotoszyn, Polska
Powierzchnia 220 m²
DOM Z POTENCJAŁEM I PRZESTRZENIĄ – 220 m² W ZIELONEJ OKOLICY DZIAŁKA 1936 m² | 6 POKOI | POD…
$310,827
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
