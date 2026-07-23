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Mieszkania na sprzedaż w Krotoszyn, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Krotoszyn, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Krotoszyn, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Lokalizacja: Krotoszyn, ul. Zdunowska – centrum miasta, wszędzie blisko, w sąsiedztwie Rynku
$76,463
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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