Restauracje na sprzedaż w powiat krośnieński, Polska

1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 650 m² w Chyrowa, Polska
Lokale gastronomiczne 650 m²
Chyrowa, Polska
Powierzchnia 650 m²
Piętro 3/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$600,529
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
