Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat krakowski
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w powiat krakowski, Polska

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w gmina Mogilany, Polska
Bliźniak 5 pokojów
gmina Mogilany, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
DOM o podwyższonym standardzie budowy. Gotowy do odbioru, również z możliwością wykończenia …
$361,690
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Cholerzyn, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Cholerzyn, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
1. OPIS DOMUDomy położone są zaledwie 200 metrów od jeziora w Cholerzynie, idealnego miejsca…
$198,155
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w powiat krakowski, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się