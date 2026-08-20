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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kostrzyn, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 49 m² w Kostrzyn, Polska
Nieruchomości komercyjne 49 m²
Kostrzyn, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Polecam niedrogie mieszkanie, w cichej spokojnej okolicy, dające możliwość własnej aranżacji…
$80 818
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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