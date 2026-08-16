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Domy z tarasem na sprzedaż w Konstancin-Jeziorna, Polska

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Konstancin-Jeziorna, Polska
Dom 5 pokojów
Konstancin-Jeziorna, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy przestronny dom w zabudowie bliźniaczej (lokal 12.1C15) o powierzchni całkowite…
$655,806
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Varem Estate Sp. z o.o.
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