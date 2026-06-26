Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Konstancin-Jeziorna
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Konstancin-Jeziorna, Polska

;
1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Konstancin-Jeziorna, Polska
Dom 9 pokojów
Konstancin-Jeziorna, Polska
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Osiedla Gaia Park – miejsce, w którym natura wyznacza rytm. Konstancin-Jeziorna to raj dla …
$1,07M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się