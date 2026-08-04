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Kawalerki na sprzedaż w Koluszki, Polska

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1 obiekt total found
Kawalerka 6 pokojów w Koluszki, Polska
Kawalerka 6 pokojów
Koluszki, Polska
Pokoje 6
Powierzchnia 75 m²
Szukasz bezpiecznej lokaty kapitału, która generuje wysoki, stabilny zysk od pierwszego dnia…
$152,464
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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