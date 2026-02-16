Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w powiat grójecki, Polska

2 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Gluchow, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Gluchow, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Kameralna inwestycja - trzy segmenty - ZOSTAŁ OSTATNI SEGMENT Segment to na parterze salo…
$184,098
Bliźniak 4 pokoi w Gluchow, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Gluchow, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWA INWESTYCJA - 3 SEGMENTY - 5 min od GrójecWe INVITE - rozpoczynamy intymną inwestycję - …
$142,073
Parametry nieruchomości w powiat grójecki, Polska

Tanie
Luksusowe
