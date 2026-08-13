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Mieszkania na sprzedaż w powiat gołdapski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Babki, Polska
Mieszkanie
Babki, Polska
Powierzchnia 103 m²
Zapraszam do zapoznania się z ofertą parterowego domu w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowane…
$268,108
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat gołdapski, Polska

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