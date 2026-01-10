Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Polska
  3. powiat gołdapski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat gołdapski, Polska

1 obiekt total found
Dom w Blazejewo, Polska
Dom
Blazejewo, Polska
Powierzchnia 87 m²
NA SPRZEDAŻ piękny ciepły, rodzinny, przytulny dom, położony w miejscowości Błażejewo, w gmi…
$220,979
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
