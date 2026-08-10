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Domy na sprzedaż w gmina Ostrow Wielkopolski, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Karski, Polska
Dom
Karski, Polska
Powierzchnia 453 m²
NOWOCZESNY DOM Z TARASAMIZielony dach | Nowoczesne technologie | Wysoki standard | Duża ogro…
$942,082
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Ostrow Wielkopolski, Polska

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