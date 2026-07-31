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Sklepy na sprzedaż w gmina Buk, Polska

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1 obiekt total found
Sklep 1 966 m² w Niepruszewo, Polska
Sklep 1 966 m²
Niepruszewo, Polska
Powierzchnia 1 966 m²
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej położ…
$1,47M
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Agencja
Zaitseva Estates
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