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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat drawski, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Milkowo, Polska
Dom
Milkowo, Polska
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż przestronny dom w Miłkowie – doskonała lokalizacja, wysoka jakość wykonania i ko…
$157,770
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat drawski, Polska

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