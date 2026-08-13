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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat bytowski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Toczen, Polska
Mieszkanie
Toczen, Polska
Powierzchnia 220 m²
Stylowy dom w sercu lasu – wyjątkowa enklawa spokoju, leśniczówka czy coś więcej, przekonaj się sam
$496,299
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat bytowski, Polska

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