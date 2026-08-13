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Domy na sprzedaż w powiat brodnicki, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Brodnica, Polska
Dom
Brodnica, Polska
Powierzchnia 100 m²
Dom do remontu z dużą działką 1100 m² Brodnica k. Mosiny Potencjał do własnej aranżacji
$67,094
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat brodnicki, Polska

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