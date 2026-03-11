Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w powiat bełchatowski, Polska

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bełchatów, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Bełchatów, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, ok. 50 m ², znajduje się na wzniesionym parterze projek…
$870
za miesiąc
Agencja
Fox Promotion S.C
Języki komunikacji
English, Polski, Français
