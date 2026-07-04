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Domy z tarasem na sprzedaż w Region Oriental, Paragwaj

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Trinidad, Paragwaj
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Dom 4 pokoi
Trinidad, Paragwaj
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż ok. 1 hektar działki na południu Paragwaju, Itapúa - w Trynidadzie, w sąsiedztwi…
$171,460
VAT
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Parametry nieruchomości w Region Oriental, Paragwaj

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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