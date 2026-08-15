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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Muhafazat Zufar, Oman

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Muhafazat Zufar, Oman
Kawalerka 1 pokój
Muhafazat Zufar, Oman
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpo…
$149,800
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Parametry nieruchomości w Muhafazat Zufar, Oman

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