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Wille z basenem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Sun Elite Residence 124; 3 + 1 Villa 🌴Na sprzedaż: przestronna 3 + 1 willa w kompleksi…
$290,608
VAT
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Storey 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - tylko 400m od morza 🌊🏡Przytulna willa z trzem…
$383,426
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny narożnik 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - Blisko basenu i morza 🌊🏡Piękna dwup…
$398,763
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