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Wille nad morzem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Niewielkiej Odległości od Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$549,151
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