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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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45 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Studio ze śpiącą niszą i widokiem na basen w Caesar Resort III 🌴🏊Stylowy apartament studyjny…
$87,537
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/11
Na sprzedaż przytulne studio w kompleksie Caesar Resort, blok Aspasianus, w dzielnicy Iskele…
$60,260
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6
W pełni umeblowane Studio Apartament w Caesar Resort - Long Beach 🌊Przytulny apartament w Ca…
$73,746
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 9
Przytulne Studio na 9. piętrze - Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Jasny i przytulny apartament…
$70,255
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Przytulne Studio Tylko 5 minut od Long Beach 🌴🌊Apartament na sprzedaż w pełni ukończony Roya…
$72,105
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Designer Studio w Caesar Resort II - Gotowy do wejścia 🌴✨Stylowy apartament jest dostępny na…
$62,682
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$75,898
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 9/17
9th-floor studio apartament z widokiem na morze - Riverside Life, Long Beach 🌊Ten apartament…
$103,896
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6/12
Designerskie studio 0+1 w Caesar Resort & SPA, Long Beach Stylowe, nowoczesne studio z lu…
$64,442
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Umeblowane studio w Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Przytulny apartament jest dostępn…
$85,549
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Studio na sprzedaż w Caesar Resort - Block Aspasianus (Cezar III) 🌊✨Przytulny 40 m ² studio …
$62,529
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
Studio Apartament w Caesar Resort II - Wielka wartość w pobliżu Long Beach 🌴☀️Jasny apartame…
$61,705
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/11
Meble studio na sprzedaż w Caesar Resort, faza 3, dom Gallus, Iskele Piętro: 6 z 10 …
$64,277
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Gotowe Studio ze Śpiącą Niszą i Panteonem Widok - Cezar Resort III 🌊🏖Stylowe studio z oddzie…
$142,793
VAT
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Kawalerka w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/4
Studio apartament jest na sprzedaż w kompleksie Royal Sun, Iskele.Widok: z widokiem na infra…
$70,697
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/13
Położony w obszarze Iskele Long Beach, Bellagio jest jednym z najważniejszych projektów mies…
$127,385
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 22/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$150,465
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/17
Riverside Life British 124; River Corner Block🌴Na sprzedaż: studio z widokiem na basen w Riv…
$103,896
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Studio z oddzielnym miejscem do spania - Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Przytulne studio z o…
$77,811
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$81,791
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6
Jasne Studio z balkonem - Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Jasny apartament w Caesar Resort I…
$65,397
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/14
W pełni umeblowane Studio Apartment Near the Sea - Royal Life Residence, Long Beach 🌊Przytul…
$74,756
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/5
Przytulne studio z widokiem na basen - Courtyard, Long Beach 🌴🏊Jasny i przytulny apartament …
$145,449
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Studio Apartament w Resort City nad morzem 🌊✨Studio apartament na sprzedaż w Caesar Resort, …
$71,522
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
Studio na sprzedaż w Caesar Resort - Block Italus (Cezar III) 🌊✨Przytulny 46 m ² studio apar…
$79,554
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten nowoczesny projekt życia jest godne uwagi ze wzgl…
$105,261
VAT
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