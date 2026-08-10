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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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24 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$75,898
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 9/17
9th-floor studio apartament z widokiem na morze - Riverside Life, Long Beach 🌊Ten apartament…
$103,896
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/13
Położony w obszarze Iskele Long Beach, Bellagio jest jednym z najważniejszych projektów mies…
$127,385
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 22/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$150,465
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$81,791
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten nowoczesny projekt życia jest godne uwagi ze wzgl…
$105,261
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 7/14
Przytulne Morze Zobacz Studio w Royal Life Residence 🌊☀️Jasny i przytulny apartament jest do…
$75,087
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 10/14
Sea View Studio on the 10th Floor in Royal Life Residence 🌊☀️ A bright studio apartment i…
$82,897
VAT
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Kawalerka 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
CZTERY SEASONS LIFE III Północny Cypr Iskele Bogaz ekskluzywny ośrodek plażowy z bezpośredni…
$221,430
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 25/31
Studio High- Floor z widokiem na morze - Grand Sapphire, Long Beach 🌊Stylowy apartament w Gr…
$152,004
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/17
Studio Apartament z widokiem na morze w Riverside Life, Long Beach 🌅Studio apartament z pięk…
$101,708
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
studio   54 m ² with ragant income and reverse ransom. The best offer   for investors: 25 y…
$163,099
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
$142,054
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Kawalerka w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/13
Mieszkanie jest unm ö bliert   z wyposażoną kuchnią i łazienką oraz tarasem z basenem i wido…
$80,641
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Kawalerka w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/11
Studio in the house Alexius, 51 sq.m, balcony 8.2 sq.m. Everything is given in the finish:  …
$149,054
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
$223,447
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1
„Twój wymarzony dom, na Twój sposób: elastyczne opcje finansowania, które stawiają Ciebie na…
$223,447
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
"Twój wymarzony dom, na Twój sposób: elastyczne opcje finansowania, które stawiają Ciebie na…
$223,447
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/9
Czy można kupić miejsce w raju? Być może, ale nie miejsce, ale wygodne apartamenty!Kupowanie…
$76,495
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