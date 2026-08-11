Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Trikomo
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Wynajem studiów z ogrodem na dobę w Trikomo, Cypr Północny

;
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/9
Położony w Yeni Iskele, Alexius Pool Apartments jest doskonałą bazą do zwiedzania miasta z.W…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się