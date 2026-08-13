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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Trikomo, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room w Trikomo, Cypr Północny
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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/9
Alexius Pool Apartments jest doskonałą bazą do zwiedzania miasta.Podczas reszty pływaj w odk…
$1,039
za miesiąc
VAT
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