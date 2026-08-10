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Domy nad morzem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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wille
20
bungalow
4
szeregowcy
4
5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Morze w İskele Boğaz İskele to piękne miasto na Cyprze Północnym,…
$624,105
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Dom 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym İskele Cypr jest trzecią co do wielkości wysp…
$504,063
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Niewielkiej Odległości od Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$549,151
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Przystań na Cyprze Północnym Yeni Erenköy Wille znajdują się w Yeni Eren…
$709,850
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Rezydencja 8 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Rezydencja 8 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 527 m²
Przede wszystkim chcieliśmy przekazać informacje o architekcie, który zaprojektował projekt …
$2,89M
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