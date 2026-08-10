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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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207 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/17
W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z widokiem na morze w Riverside Life 🌊🌴Stylowy i w pełni…
$208,066
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Studio ze śpiącą niszą i widokiem na basen w Caesar Resort III 🌴🏊Stylowy apartament studyjny…
$87,537
VAT
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Studio w Park Residence w pobliżu Long Beach - nieruchomości na północnym Cyprze nad morzemN…
$107,935
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Studio with sea views for sale in Royal Life Residence, Long Beach, IskeleFully furnished st…
$73,289
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/11
Na sprzedaż przytulne studio w kompleksie Caesar Resort, blok Aspasianus, w dzielnicy Iskele…
$60,260
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Przestronne 2 + 1 Apartament z dwoma łazienkami - Cezar Resort VI 🌴🌊Jasny 2 + 1 apartament w…
$123,411
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Niedrogie 1 + 1 Apartament w Caesar Resort VI 🌴☀️1-pokojowe mieszkanie jest dostępne na sprz…
$70,526
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament z trzema sypialniami w Caesar Resort 6 - Północny Cypr nieruchomości nad morzemNi…
$213,205
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/13
Przestronne 2 + 1 Apartament w Edelweiss - 130 m ² komfortu 🌴✨Przestronny apartament dwupoko…
$176,491
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Przestronne w pełni umeblowane 2 + 1 na parterze - Cezar Resort IV 🌴🌊Przytulny i w pełni got…
$130,430
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 10
Przestronne 2 + 1 Apartament na 10 piętrze w Caesar Resort VI 🌊☀️Przestronny apartament z dw…
$118,885
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym: nowoczesne mieszkanie z 3 sypialniami w nowym kompleksie m…
$205,210
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Studio marzeń na Courtyard Long Beach w IskelNa sprzedaż stylowa powierzchnia studia 52 m2 w…
$113,265
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6
W pełni umeblowane Studio Apartament w Caesar Resort - Long Beach 🌊Przytulny apartament w Ca…
$73,746
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
Przytulny 1 + 1 Apartament z prywatnym wejściem w Royal Sun Residence 🌴☀️Komfortowy apartame…
$119,930
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 9/17
Bright 1 + 1 Apartament na wysokim piętrze w Riverside Life 🌊🌿Nowoczesny 1-pokojowy apartame…
$155,641
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
$269,887
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
DwuStorey 2 + 1 Townhouse w Royal Sun 🌊🏡Na sprzedaż: przytulny dwupiętrowy kamienica w pełni…
$210,130
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/9
Rezydencja Sea Life 124; Morze Blok powłoki 124; 2 + 1 🌊Na sprzedaż: apartament w pełni ukoń…
$138,274
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten prywatny projekt życia łączy nowoczesną koncepcję…
$138,113
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/9
1 + 1 Apartament w pobliżu Long Beach - Sea Life Residence 🌊🏖1 + 1 apartament w Sea Life Res…
$86,596
VAT
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/7
Luksusowy widok na morze Penthouse z ogromnym tarasem na dachu - Park Residence 🌊✨Wyjątkowy …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 4
1 + 1 w nowoczesnym Caesar Resort V 🌴🌊Na sprzedaż: mieszkanie w Caesar Resort V, Block Marce…
$92,186
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 9
Przytulne Studio na 9. piętrze - Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Jasny i przytulny apartament…
$70,255
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Nieruchomość północnego Cypru: ekskluzywny apartament 2 + 1 z tytułem Cezar Resort 1 (Iskele…
$226,530
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Przytulne Studio Tylko 5 minut od Long Beach 🌴🌊Apartament na sprzedaż w pełni ukończony Roya…
$72,105
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Designer Studio w Caesar Resort II - Gotowy do wejścia 🌴✨Stylowy apartament jest dostępny na…
$62,682
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament w Caesar Resort - Long Beach 🌊Przestronny 2 + 1 apartame…
$127,515
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3
Pool & Panteon Widok - W sercu Cezara Resort III 🌴🏛🌊Na sprzedaż: mieszkanie w Caesar Resort …
$132,856
VAT
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