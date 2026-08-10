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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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224 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$198,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/17
W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z widokiem na morze w Riverside Life 🌊🌴Stylowy i w pełni…
$208,066
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/31
Widok na morze 1 + 1 Apartament w Grand Sapphire Resort 🌊✨Stylowy apartament z 1 sypialnią j…
$184,589
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 14/14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$284,162
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/10
Nieruchomości w Wiewielkiej Odległości od Morza na Cyprze Północnym İskele İskele położone j…
$270,380
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
$269,887
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/10
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele Cypr posiada magic…
$151,247
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 9
Eleganckie Mieszkania w Odległości Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym İskele İskele (Triko…
$431,273
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty przy Słynnych Plażach na Cyprze Północnym, İskele Słynna plaża Long Beach na Cyp…
$141,077
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Odległości Spaceru od Plaży w Long Beach na Cyprze Półno…
$295,808
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten prywatny projekt życia łączy nowoczesną koncepcję…
$138,113
VAT
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/7
Luksusowy widok na morze Penthouse z ogromnym tarasem na dachu - Park Residence 🌊✨Wyjątkowy …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości w Kompleksie Blisko Morza w İskele na Cyprze Północnym Cypr to jedna z najwięk…
$810,181
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 12/28
Eleganckie Nieruchomości w Projekcie Koncepcyjnym Hotelu na Cyprze Północnym İskele Cypr, t…
$213,012
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/5
Eleganckie Apartamenty w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym İskele stało się idealn…
$196,229
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/14
Sea View Studio na 5. piętrze - Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Jasny i przytulny apartam…
$75,898
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$170,118
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/5
Apartamenty przy Słynnych Plażach na Cyprze Północnym, İskele Słynna plaża Long Beach na Cyp…
$159,268
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$163,267
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$280,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 10/14
1 + 1 Apartament na wysokim piętrze z częściowym widokiem na morze - Royal Life Residence, L…
$111,888
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$117,258
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$628,922
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/7
Przytulny widok na morze 1 + 1 Apartament - Park Residence, Long Beach 🌊🌴Jasny i przytulny 1…
$114,184
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie na Cyprze Północnym İskele Cypr to trzecia co do wielk…
$150,140
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/17
2-Bedroom Apartment with Sea View in Riverside Life, Long Beach 🌅 A spacious fully furnis…
$189,136
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 9/17
9th-floor studio apartament z widokiem na morze - Riverside Life, Long Beach 🌊Ten apartament…
$103,896
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7
Przytulny 1 + 1 Apartament na 7 piętrze w Caesar Resort I z częściowym widokiem na morze 🌊☀️…
$89,314
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 11/13
Umeblowany Apartament z Widokiem na Morze w Iskele Long Beach Iskele od lat jest jednym z na…
$571,826
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